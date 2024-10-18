Сили оборони звільнили та зачистили від російських окупантів Кругляківку на Харківщині

Операція зі звільнення важливого для оборони Куп'янська населеного пункту тривала сім днів.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони за підтримки побратимів зі Збройних сил України звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці.

Про це повідомили в ГУР МОУ.

У розвідці підкреслили, що операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року.

"Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки ― штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника", ― ідеться в повідомленні.

Завдяки професійним діям спецпризначенців ГУР, росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти. Російських загарбників знищено у ближніх боях.

"Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон — отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників", ― додали в ГУР.

У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано.