Окупанти вивозять дітей з ТОТ Донеччини в Росію на "перевиховання", — спротив

Російські окупанти продовжують знищувати українську самоідентичність дітей на ТОТ Донеччини. Цього разу "промивати мізки" в РФ відправлять 95 учнів Ясинуватої, Амвросіївки та Макіївки.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Програми по так званому патріотичному вихованню маленьких українців на тимчасово окупованих територіях України активно лобіюються з кремля. Тут регулярно проводяться виїзди на росію школярів різного віку", — ідеться у повідомленні спротиву.
За інформацією ЦНС, 95 учнів із Ясинуватої, Амвросіївки та Макіївки віком від 14 до 17 років пройдуть пропагандистський вишкіл в Набережних Челнах (РФ) за кремлівською програмою "Університетські зміни".
У спротиві додають, що лише за минулу осінь окупанти вивезли на “оздоровлення” 10 тис. українських дітей.
"Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну кремль поставив план для кожного свого регіону — щорічно брати "шефство" над щонайменше 2,5 тисячами маленьких українців. Це є частиною ширшої стратегії з русифікації та повної інтеграції молодого покоління в окупаційні структури", — додають там.
Центр національного спротиву нагадує, що всі причетні до вивезення українських дітей та примусової зміни їхньої ідентичності, що є актом геноциду відповідно до міжнародного права, обов’язково відповідатимуть за свої вчинки.
- Окупанти використовують нові схеми для депортації українських дітей у Росію. Вони забирають українських дітей під виглядом “турботи” про хворих та сиріт. При цьому колаборанти називають це "евакуацією" або "реабілітацією".