Окупанти вивозять дітей з ТОТ Донеччини в Росію на "перевиховання", — спротив

Майже сто учнів із тимчасово окупованих Ясинуватої, Амвросіївки та Макіївки пройдуть пропагандистський вишкіл в Росії.

Російські окупанти продовжують знищувати українську самоідентичність дітей на ТОТ Донеччини. Цього разу "промивати мізки" в РФ відправлять 95 учнів Ясинуватої, Амвросіївки та Макіївки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Програми по так званому патріотичному вихованню маленьких українців на тимчасово окупованих територіях України активно лобіюються з кремля. Тут регулярно проводяться виїзди на росію школярів різного віку", — ідеться у повідомленні спротиву.

За інформацією ЦНС, 95 учнів із Ясинуватої, Амвросіївки та Макіївки віком від 14 до 17 років пройдуть пропагандистський вишкіл в Набережних Челнах (РФ) за кремлівською програмою "Університетські зміни".

У спротиві додають, що лише за минулу осінь окупанти вивезли на “оздоровлення” 10 тис. українських дітей.

"Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну кремль поставив план для кожного свого регіону — щорічно брати "шефство" над щонайменше 2,5 тисячами маленьких українців. Це є частиною ширшої стратегії з русифікації та повної інтеграції молодого покоління в окупаційні структури", — додають там.

Центр національного спротиву нагадує, що всі причетні до вивезення українських дітей та примусової зміни їхньої ідентичності, що є актом геноциду відповідно до міжнародного права, обов’язково відповідатимуть за свої вчинки.