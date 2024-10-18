Сили оборони: ворог намагається охопити Селидове Донецької області з флангів

Російська армія намагається охопити місто Селидове з флангів і одночасно проводити активні штурмові дії із застосуванням авіації та артилерії.

Про це повідомляє речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону, цитує "Армія Inform".

"Противник продовжує щільні обстріли артилерією як населеного пункту Селидове, так і по флангах. Наші військовослужбовці відмічають, що досить активно та щільно застосовується авіація. В періоди, коли тривають авіаційні удари по окремих районах, по окремих ділянках оборони, за годину — дві години може прилітати до 8-10 КАБів", — заявляє Музичук.

Речник підкреслює, що ворог здійснює обстріли, щоб руйнувати укріплені позиції Сил оборони України.

"Також це удари по околицях Селидового й інших населених пунктів на Покровському та на Курахівському напрямках. Противник намагається як руйнувати саме місто, так і робити певні ділянки непридатними (для оборони), а також виявляти наші позиції на околицях самого міста, щоб завдавати по них ударів", — додає він.

За словами Музичука, велика концентрація ворожих сил, їх намагань просуватися, відбувається саме по флангах з напрямку Маринівки. Також противник намагається активно тиснути по південних флангах самого міста.

Противник зокрема використовує подекуди штурми, аби захопити місто. Це стосується східних флангів з напрямку Михайлівки.