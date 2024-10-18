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Сили оборони: ворог намагається охопити Селидове Донецької області з флангів

Російська армія під час штурмів активно застосовує авіцію і артилерію.

Сили оборони: ворог намагається охопити Селидове Донецької області з флангів
війна з Росією
Фото: Генштаб

Російська армія намагається охопити місто Селидове з флангів і одночасно проводити активні штурмові дії із застосуванням авіації та артилерії.

Про це повідомляє речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону, цитує "Армія Inform".

"Противник продовжує щільні обстріли артилерією як населеного пункту Селидове, так і по флангах. Наші військовослужбовці відмічають, що досить активно та щільно застосовується авіація. В періоди, коли тривають авіаційні удари по окремих районах, по окремих ділянках оборони, за годину — дві години може прилітати до 8-10 КАБів", — заявляє Музичук.

Речник підкреслює, що ворог здійснює обстріли, щоб руйнувати укріплені позиції Сил оборони України. 

"Також це удари по околицях Селидового й інших населених пунктів на Покровському та на Курахівському напрямках. Противник намагається як руйнувати саме місто, так і робити певні ділянки непридатними (для оборони), а також виявляти наші позиції на околицях самого міста, щоб завдавати по них ударів", — додає він.

За словами Музичука, велика концентрація ворожих сил, їх намагань просуватися, відбувається саме по флангах з напрямку Маринівки. Також противник намагається активно тиснути по південних флангах самого міста. 

Противник зокрема використовує подекуди штурми, аби захопити місто. Це стосується східних флангів з напрямку Михайлівки.

  • На Покровському напрямку найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове. 
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