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На Миколаївщині родина отруїлася дикорослими грибами

Рятувальники нагадали правила безпеки при збиранні грибів.

На Миколаївщині родина отруїлася дикорослими грибами
Фото: ДСНС

На Миколаївщині родина отруїлася дикорослими грибами, повідомляє ДСНС.  

Троє дорослих збирали гриби в лісі, а потім вживали їх у їжу. Вже за день усім стало погано і вони звернулися за медичною допомогою до лікарні у м. Первомайськ.   

Попередній діагноз — отруєння дикорослими грибами.    

Рятувальники закликали поціновувачів "тихого полювання":   

  • збираючи гриби, обирайте тільки ті, які добре знайомі;  
  • не куштуйте сирі гриби на смак;  
  • не збирайте старі, перезрілі гриби;  
  • за перших симптомів отруєння (нудота, біль у шлунку, алергічна реакція) негайно зверніться до лікаря.
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