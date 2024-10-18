На Миколаївщині родина отруїлася дикорослими грибами, повідомляє ДСНС.

Троє дорослих збирали гриби в лісі, а потім вживали їх у їжу. Вже за день усім стало погано і вони звернулися за медичною допомогою до лікарні у м. Первомайськ.

Попередній діагноз — отруєння дикорослими грибами.

Рятувальники закликали поціновувачів "тихого полювання":