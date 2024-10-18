На Миколаївщині родина отруїлася дикорослими грибами, повідомляє ДСНС.
Троє дорослих збирали гриби в лісі, а потім вживали їх у їжу. Вже за день усім стало погано і вони звернулися за медичною допомогою до лікарні у м. Первомайськ.
Попередній діагноз — отруєння дикорослими грибами.
Рятувальники закликали поціновувачів "тихого полювання":
- збираючи гриби, обирайте тільки ті, які добре знайомі;
- не куштуйте сирі гриби на смак;
- не збирайте старі, перезрілі гриби;
- за перших симптомів отруєння (нудота, біль у шлунку, алергічна реакція) негайно зверніться до лікаря.