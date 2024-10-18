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Заступниця міністра освіти: рівень знань українських підлітків відстає щонайменше на 2 роки від потрібного рівня

За словами посадовиці, ця ситуація в перспективі може стримувати економічний та соціальний прогрес цілої країни.

Заступниця міністра освіти: рівень знань українських підлітків відстає щонайменше на 2 роки від потрібного рівня
заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова
Фото: соцмережі

Заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова повідомила, що рівень знань українських підлітків відстає щонайменше на 2 роки від потрібного рівня.

Про це вона розповіла в інтерв’ю РБК-Україна. 

“Наслідки освітніх втрат, які вже бачимо сьогодні, надзвичайно серйозні. За даними PISA-2022, рівень знань українських підлітків відстає щонайменше на два роки від потрібного рівня, і це сигнал тривоги для всього суспільства. Освітні втрати не просто позначаються на індивідуальному розвитку дитини – вони в перспективі можуть стримувати економічний та соціальний прогрес цілої країни”, – сказала Кузьмичова.

Вона зазначила, що через вимушені переїзди та пропуски в навчанні під час війни багато дітей не мали змоги отримати достатньо знань і практичних навичок. 

“Це не лише питання шкільних оцінок. Це розвиток м'яких навичок та навичок соціалізації, це майбутні професійні можливості, успіхи, які можуть залишитись нереалізованими”, – зауважила заступниця міністра.

За її словами, Світовий банк прогнозує, що через освітні втрати ці учні сумарно втрачатимуть мільярди доларів доходів упродовж свого життя. 

“Це реальна загроза нашому людському капіталу та розвитку всієї країни. Зараз ми працюємо над стратегією повернення дітей до очного навчання – це не просто точкове рішення. Це наше зобов’язання перед майбутнім держави, наш шанс забезпечити дітям необхідні знання, навички та впевненість, які так важливі для їхньої успішної реалізації в житті та для сильного майбутнього України”, –сказала Кузьмичова.

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