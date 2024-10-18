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СБУ затримала російського агента, який шпигував за оборонцями Куп’янська

Йому загрожує довічне позбавлення волі. 

СБУ затримала російського агента, який шпигував за оборонцями Куп’янська
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки Росії на Харківщині. Він шпигував за локаціями українських військ, що тримають оборону на Куп’янському напрямку, котрий зараз дуже активно атакують росіяни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Завдання окупантів виконував 23-річний безробітний з Чугуївського району. Він потрапив у поле зору російського ГРУ через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агент почав об’їжджати місцевість поблизу передової на велосипеді. Він приховано фотографував і знімав на відео розташування та передислокацію Сил оборони. Також він розвідував напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ, які перевозили особовий склад, зброю та боєприпаси на фронт. Ця інформація була потрібна рф для підготовки бойових операцій та обстрілів Харківщини.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадника і затримала за місцем проживання. У нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу).Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі. 

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