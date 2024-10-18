Держдепартамент: США вперше виявили китайські компанії, які постачають РФ готові дрони

Раніше стало відомо про санкції проти цих компаній.

США вперше виявили китайські компанії, що самі виробляють зброю, яку потім відправляють Росії і яку Кремль використовує на полі бою проти України.

Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Раніше стало відомо, що на дві такі китайські фірми наклали санкції ‒ через "залучення в розроблення й виробництво російського безпілотного літального апарата "Гарпія" дальнього радіусу дії". До санкційного списку також внесено російську компанію "Торговий дім Вектор" та її генерального директора.

“Це було вперше – і ми наклали санкції на низку з цих компаній. Це було вперше, коли ми фактично побачили китайську компанію, яка сама виробляє зброю, яку потім Росія використовувала на полі бою, відправляла до Росії, а потім використовувала на полі бою. І саме тому ми запровадили санкції”, ‒ сказав чиновник.

Міллер підкреслив, що перед цим Вашингтон спостерігав, як Китай виготовляв товари подвійного призначення, які росіяни використовували для виробництва озброєння.

“Протягом певного часу китайські компанії постачали компоненти російським компаніям, які потім використовували російські компанії для виготовлення машин, зброї та інших компонентів, які Росія могла б використовувати у своїй війні”, ‒ зазначив він.

Раніше Євросоюз запровадив санкції через передачу Іраном Росії балістичних ракет.