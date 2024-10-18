Вищий антикорупційний суд зняв арешт з "Межигір'я"

Український офіс Transparency International повідомив у Telegram, що Вищий антикорупційний суд зняв арешт з будинку та земельної ділянки в колишній резиденції Віктора Януковича "Межигір'я".

За словами правозахисників, рішення ухвалено у відповідь на клопотання з боку представника Кабінету Міністрів України. При цьому сторона захисту президента-втікача наполягала на тому, щоб арешт тривав до завершення розгляду справи по суті.

Ще у 2023 році Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого "Межигір'я" має повернутися до державної власності та перетворитися на парк-пам'ятку. У Transparency вважають, що ВАКС здійснив останній крок перед остаточною передачею резиденції державі не лише де-факто, але й на папері.