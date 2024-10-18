Раніше журналісти повідомили про його причетність до "ДНР".

Командування Сил ТрО ЗСУ відреагувало на запит “Громадського” щодо ймовірної причетності військовослужбовця Сил ТрО, старшого лейтенанта Сергія Салаватова, до незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”.

“В Командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”, - йдеться у повідомленні.

В ТрО додали, що направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію.

Крім того, Командування Сил ТрО призначило службову перевірку, на час якої Сергія Салаватова усунено від виконання обов'язків за посадою.

Що повідомило "Громадське" про Сергія Салаватова

16 жовтня “Громаське” повідомило, що у серпні командиром 107 окремого батальйону ТрО призначили Сергія Салаватова, який “пов’язаний із самопроголошеною “ДНР”.

За даними журналістів, соцмережі чинного командира батальйону ТрО “почищені”, однак відновлені дописи показують, що у 2014 році він репостив проросійські та сепаратистські пабліки.

Фото: Громадське Репости проросійських та сепаратистських пабліків на сторінці Салаватова

Окрім того, у розпорядженні редакції опинилися телефонні з'єднання Салаватова, який з травня по червень 2014 року спілкувався із Межлумом Дамірчаном, якого СБУ розшукує за створення терористичної групи. Серед контактів Салаватова - Антон Кальченко, бойовик формування самопроголошеної “ДНР” “Русич”, та Олександр Алєксєєв, член так званого “Общєго собранія” у Краматорську, яке займалося створенням так званого “народного ополченія”.

Також 12 і 13 травня 2014 року Сергій Салаватов два рази телефонував на гарячі лінії для запису в так зване народне ополчення “ДНР”, звідки йому двічі передзвонювали.

А на російському сайті для вербування бойовиків та найманців, де дані публікувалися ще 10 років тому, журналісти знайшли номер та пошту Салаватова. У графі “чим можу допомогти” Салаватов зазначив: “участю, працював за наймом”.