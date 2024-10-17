Сьогодні, 17 жовтня, російські окупаційні війська понад 30 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник, Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Для переважної більшості атак агресор застосовував дрони-камікадзе. Були й артобстріли”, - написав Лисак.

Він уточнив, що росіяни били по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

Внаслідок російських ударів постраждали троє людей. Також були пошкоджені підприємство та інфраструктура.

Обстрілами понівечені три багатоповерхівки, 15 приватних будинків, півдесятка господарських споруд, лінії електропередач, газогони, одне легкове авто знищене.

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 17 жовтня 2024 року

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 17 жовтня 2024 року

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 17 жовтня 2024 року

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 17 жовтня 2024 року