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Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини

Під час одного з обстрілів постраждав мирний мешканець.

Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 17 жовтня, російських обстрілів зазнали Степанівська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Дружбівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 146 вибухів. 

По Миропільській громаді росіяни били дронами, мінометами та КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.

Краснопільську громаду ворог обстріляв з міномету, артилерії, РСЗВ та дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення, агротехніку, магазин, водонапірну башту. 

Білопільську громаду російські військові атакували дронами та мінометами, поранення отримав місцевий мешканець.

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По Середино-Будській та Хотінській громадам вдарили дронами та артилерією, а по Свеській - артилерією. 

Миколаївську сільську громаду атакували БпЛА типу “Герань-2”, внаслідок чого пошкоджено адмінприміщення, нежитлове приміщення.

Есманьську громаду загарбники атакували мінометами, дронами та артилерією, Путивльську - мінометами, а Шалигинську - мінометами та дронами.

Також дронами армія РФ атакувала Дружбівську та Степанівську громади, а Юнаківську - дронами та КАБами.

По Великописарівській громаді окупанти били ракетами з вертольоту, дроном та мінометом.

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