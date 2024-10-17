Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за четвер, 17 жовтня: понад 190 боєзіткнень, танки Abrams від Австралії, Зеленський в Брюсселі

Бойові дії на Донеччині, 191 бойове зіткнення, ворожі обстріли, саміт лідерів ЄС, запуск кабінету пацієнта. Яким запам’ятається 967-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 17 жовтня: понад 190 боєзіткнень, танки Abrams від Австралії, Зеленський в Брюсселі
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 17 жовтня
Фото: Сергій Лисак

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 жовтня загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 191. Наші воїни продовжують мужньо тримати оборону.

Противник завдав 47 авіаційних ударів із застосуванням 83 КАБів, більше 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3250 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Покровському та Курахівському напрямках відбулось по 45 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 жовтня – в новині.

Президент Володимир Зеленський представив Єврораді План Перемоги та анонсував повноцінний документ щодо реалізації всіх десяти пунктів Формули миру.

Під час виступу перед лідерами країн ЄС український президент сказав, що другий Саміт миру повинен покласти край війні. Зараз Київ готує рамки Формули мир, а в листопаді представить повний документ, яким поділиться з усіма включно з росіянами на Саміті миру.

"Але як ми можемо зробити Росію по-справжньому готовою до дипломатії та справедливого миру? Це запитання. І План Перемоги дає на нього відповідь", – вважає він.

Зеленський зазначив, що українці роблять все, щоб обороняти свою державу. Але вони потребують допомоги, оскільки Путін не збирається зупинятися і вже отримує допомогу від КНДР та Ірану. Президент повторив припущення, що реалізація Плану Перемоги може завершити війну не пізніш як у 2025-му.

Подробиці – в новині.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу в Брюсселі також заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України і тренують російських солдатів. За його словами, відповідні дані має розвідка.

Потреба в іноземних солдатах виникла через провал мобілізації росіян.

За інформацією президента України, Росія збирається підготувати 10 000 корейських солдатів з різних родів військ. Зеленський підкреслив, що це офіційно підтверджений факт вступу в війну проти України. Це єдиний контингент, окрім російського, який бере участь у війні. Іран надавав Росії зброю, але не війська.

Уряд Австралії оголосив про надання Україні 49 танків M1A1 Abrams.

Як ідеться на сайті уряду, цей пакет допомоги вартує близько 245 мільйонів доларів.

Тепер загальна вартість військової допомоги Австралії Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищила $1,3 мільярда, а сумарна допомога сягнула $1,5 млрд.

Подробиці – в новині.

Лідери ЄС засудили російські обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури України, а також напади РФ на комерційні судна.

Єврорада заявила, що "підтримує всі зусилля, і державні, і приватні, щодо термінового підвищення енергетичної безпеки України перед зимою і задоволення негайних гуманітарних і цивільних потреб населення України, водночас роблячи енергосистему України стійкішою в довгостроковій перспективі".

Також у ЄС відреагували на ситуацією з ядерною безпекою у нашій державі та привітали зусилля МАГАТЕ з моніторингу ситуації й надання допомоги в підтримці ядерної безпеки.

Більше інформації – в новині.

Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи: спершу буде альфа-тестування для умовно кількасот людей, далі – бета-тестування – для більшої кількості людей, хто зареєструється, і потім уже – для всіх охочих.

Про це в розмові з LB.ua сказала Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

“Важко сказати дату релізу, щоб але точно цього року. Це наш найбільший складний проект, бо буде охоплювати мільйони пацієнтів. Він більший, ніж ковід-сертифікати. Побудувати там саппорт, підтримку тощо складно”, – сказала Карчевич.

За її словами, розробка кабінету з боку МОЗ завершена, паралельно йде побудова саппорту і останнє безпекове тестування.

Також триває розробка з боку медичних інформаційних систем, через які пацієнти також зможуть зайти в кабінет (наприклад, Helsi, Доктор Елекс чи інші) та Дії.

Докладніше – в новині та в самому інтерв’ю, де ще чимало корисної інформації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies