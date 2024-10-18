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На Харківщині посилюють евакуацію з прифронтових населених пунктів

Евакуаційні заходи посилили у Кіндрашівській, Куп’янській, Курилівській та Петропавлівській громадах. 

На Харківщині посилюють евакуацію з прифронтових населених пунктів
Фото: Харківська ОВА

У прифронтових населених пунктах Куп'янської та Борівської громад посилили евакуаційні заходи. За тиждень звідти вдалося евакуйовано 245 осіб, серед яких 29 дітей.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Через загострення безпекової ситуації було прийнято рішення посилити евакуаційні заходи в Кіндрашівській, Куп’янській, Курилівській та Петропавлівській громадах. 

"Вчора були проведені евакуаційні заходи з чотирьох громад Купʼянщини. Загалом було евакуйовано 245 осіб, серед яких 29 дітей. Разом з тим, на території зазначених громад залишилося близько 10 000 осіб, які підлягають евакуації", — повідомили в ОВА.

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