Зеленський заявив, що 50 мільярдів заморожених активів РФ для України – це не репарації

Володимир Зеленський повідомив, що $50 млрд, які Україна має отримати від партнерів за рахунок доходів від заморожених російських активів – це не репарації.
Про це український президент сказав у розмові з журналістами українських телеканалів 18 жовтня.
«Це не заміщення репарацій. Це справедливе використання частини російських активів. На що ми можемо їх витрачати – ось тут ми боролись. Мені здається, що тут у нас є справедливе розуміння партнерів», - зауважив Зеленський і додав, що ці гроші можна використати на виробництво зброї, а також для допомоги українцям.
Глава держави наголосив, що «у будь-якому випадку Україна буде вимагати репарації».
Щодо $50 млрд, то вони почнуть надходити з початку 2025 року, повідомив Зеленський.
- Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
- Влітку цього року країни “Групи семи” домовилися про структуру кредиту для України з прибутків від заморожених російських активів ‒ допомогу країни надаватимуть відповідно до розміру їхніх економік.
- У вересні стало відомо, що США і Євросоюз наближаються до укладення угоди про виділення Україні 50 млрд доларів. США повідомили Європейському союзу, що внесуть 20 мільярдів у масштабний пакет допомоги, якщо ЄС змінить своє законодавство щодо санкцій проти Росії і забезпечить більше гарантій того, що активи РФ залишаться знерухомленими. Але в ЄС проблематично це зробити через блокування Угорщини.