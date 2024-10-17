Українська компанія планує побудувати у Литві завод з виробництва гексогену

Українська компанія планує побудувати у Литві завод з виробництва вибухових речовин нового покоління RDX (гексогену).

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та інновацій Литви.

“Ми активно розвиваємо співпрацю в оборонній сфері з нашим партнером Україною. Новий завод вибухівки в Литві – це чіткий сигнал агресору, що ми не відступимо. Обороноздатність України та Європи зростає і зростатиме, як щодо зброї та боєприпасів, так і передових технологій захисту та безпеки”, – зазначила міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

Будівельні роботи планується розпочати вже наступного року.

Зазначається, що цей завод значно сприятиме розвитку оборонного сектору Литви.

“Новий завод з виробництва вибухівки є одним із кількох запланованих спільних оборонних проєктів – литовці та українці також обговорюють розвиток безпілотників та інших оборонних технологій”, – сказала заступниця міністерки економіки та інновацій Еріка Курочкіна.

Ринок гексогену в 2023 році склав приблизно 10 млрд доларів, прогнозується його зростання, і в 2028 році він має досягти 13 млрд доларів.

Ця вибухова речовина має кращі властивості, ніж багато інших, вибухівка, виготовлена з цього матеріалу, широко використовується в арміях країн НАТО.