Останній годинник Медведчука продали за 285 000 гривень

Останній годинник Медведчука "Dolce & Gabbana" продали за 285 000 гривень.
Про повідомила голова АРМА Олена Дума.
"Останній годинник медведчука пішов з молотка! Завершився аукціон на наручний годинник «Dolce & Gabbana», що належав держзраднику", – написала вона.
За лот змагалися 4 учасники.
Годинник продали за 285 000 грн. Вже реалізовано всі 20 годинників з колекції Медведчука.
Загальна сума від продажу колекції становить понад 7 млн грн.
АРМА успішно реалізувало всю колекцію годинників Медведчука. Кошти від продажу підуть на Сили оборони України – закупівлю військових облігацій.
- На початку вересня на аукціон виставили 20 дороговартісних годинників Медведчука. Їх продавали через Прозорро.Продажі.
- У перший день аукціону реалізували вісім годинників з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму майже 3,6 млн гривень.