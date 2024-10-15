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Останній годинник Медведчука продали за 285 000 гривень

За лот змагалися 4 учасники.

Останній годинник Медведчука продали за 285 000 гривень
Годинники Медведчука, які виставлять на аукціон
Фото: АРМА

Останній годинник Медведчука "Dolce & Gabbana" продали за 285 000 гривень.

Про повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Останній годинник медведчука пішов з молотка! Завершився аукціон на наручний годинник «Dolce & Gabbana», що належав держзраднику", – написала вона.

За лот змагалися 4 учасники.

Годинник продали за 285 000 грн. Вже реалізовано всі 20 годинників з колекції Медведчука.

Загальна сума від продажу колекції становить понад 7 млн грн.

АРМА успішно реалізувало всю колекцію годинників Медведчука. Кошти від продажу підуть на Сили оборони України – закупівлю військових облігацій.

  • На початку вересня на аукціон виставили 20 дороговартісних годинників Медведчука. Їх продавали через Прозорро.Продажі.
  • У перший день аукціону реалізували вісім годинників з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму майже 3,6 млн гривень.
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