Останній годинник Медведчука продали за 285 000 гривень

Годинники Медведчука, які виставлять на аукціон

Останній годинник Медведчука "Dolce & Gabbana" продали за 285 000 гривень.

Про повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Останній годинник медведчука пішов з молотка! Завершився аукціон на наручний годинник «Dolce & Gabbana», що належав держзраднику", – написала вона.

За лот змагалися 4 учасники.

Годинник продали за 285 000 грн. Вже реалізовано всі 20 годинників з колекції Медведчука.

Загальна сума від продажу колекції становить понад 7 млн грн.

АРМА успішно реалізувало всю колекцію годинників Медведчука. Кошти від продажу підуть на Сили оборони України – закупівлю військових облігацій.