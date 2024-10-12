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НБУ ввів в обіг 10-гривнені монети, присвячені Силам логістики ЗСУ

Випуск монети став своєрідним визнанням важливості та героїзму військових логістів.

НБУ ввів в обіг 10-гривнені монети, присвячені Силам логістики ЗСУ
Фото: Сили логістики ЗСУ

Національний банк України вводить в обіг 10 мільйонів монет номіналом 10 гривень, присвячені Силам логістики Збройних Сил України, повідомляє Командування Сил логістики ЗСУ. 

“Випустити таку пам’ятну монету вирішили на знак подяки. Це стало своєрідним визнанням важливості та героїзму військових логістів, які створюють безперебійне та надійне забезпечення Сил оборони України під час опору і відсічі російській збройній агресії”, – йдеться в повідомленні. 

В операційній залі Національного банку України відбулася презентація нової пам’ятної монети із серії “Збройні Сили України”, яку провели заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан та заступник командувача Сил логістики Збройних Сил України полковник Сергій Артамощенко.

Головним елементом десятигривенника є зображення наберетного знаку “Сил логістики Збройних Сил України”, де в основі стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків’я донизу лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі. На реверсі розміщено написи “Сталева міць, непохитна воля!”

“Ми хочемо, щоб викарбувані монети, що кожного дня будуть потрапляти в руки українців, нагадували б їм про воїнів-логістів, і щоб це також ставало приводом для вшанування фахівців логістичного забезпечення українського війська, що боронить нашу державу і її незалежність”, – сказав Олексій Шабан. 

Зі свого боку, полковник Сергій Артамощенко презентував до Музею грошей Національного банку України Нагрудний знак Командування Сил логістики Збройних Сил України, затверджений Головнокомандувачем Збройних Сил України, за номером 0001.

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