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Уряд звільнив голову Державного агентства водних ресурсів

Замість Михайла Янчука тимчасово керуватиме агентством Ігор Гопчак.

Уряд звільнив голову Державного агентства водних ресурсів
Михайло Янчук
Фото: скріншот

Кабмін розпорядився звільнити Михайла Янчука з посади голови Державного агентства водних ресурсів України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін також звільнив Максима Рівтіна з посади заступника голови Держводагентства, який відповідав за цифровий розвиток, трансформації і цифровізацію.

Натомість уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови на Ігоря Гопчака.

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