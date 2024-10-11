Уряд звільнив голову Державного агентства водних ресурсів

Кабмін розпорядився звільнити Михайла Янчука з посади голови Державного агентства водних ресурсів України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін також звільнив Максима Рівтіна з посади заступника голови Держводагентства, який відповідав за цифровий розвиток, трансформації і цифровізацію.

Натомість уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови на Ігоря Гопчака.