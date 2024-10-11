Цього тижня також відбувся аукціон з приватизації ОГХК.

11 жовтня Кабмін ухвалив рішення продати державний пакет акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, цього тижня відбувся аукціон з приватизації державної ОГХК, яка є найбільшим в Україні підприємством із видобування та збагачення титанових руд.

"Майже 4 млрд грн запропонував переможець аукціону. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства. Сьогодні Уряд ухвалює рішення про продаж державного пакету акцій ОГХК за цю суму", - сказав Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що приватизація державних підприємств дозволить зменшити корупційні ризики.