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Кабмін ухвалив рішення продати державний пакет акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії

Цього тижня також відбувся аукціон з приватизації ОГХК.

Кабмін ухвалив рішення продати державний пакет акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії
Об’єднана гірничо-хімічна компанія
Фото: privatization.gov.ua

11 жовтня Кабмін ухвалив рішення продати державний пакет акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, цього тижня відбувся аукціон з приватизації державної ОГХК, яка є найбільшим в Україні підприємством із видобування та збагачення титанових руд.

"Майже 4 млрд грн запропонував переможець аукціону. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства. Сьогодні Уряд ухвалює рішення про продаж державного пакету акцій ОГХК за цю суму", - сказав Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що приватизація державних підприємств дозволить зменшити корупційні ризики.

  • Терміни приватизації компанії, у структуру якої входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат, відкладали декілька разів.
  • Джерела LB.ua, обізнані із ситуацією, раніше повідомляли, що міжнародні компанії не готові до участі в приватизації ОГКХ без гарантій захисту великих інвестицій з боку Кабінету Міністрів. Наприклад, у грудні 20221 аукціон із продажу зірвався утретє. 
  • У липні цього року Фонд держмайна визначився із датами приватизації ОГКХ, а також готелю "Україна", а опісля - зі стартовими цінами.
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