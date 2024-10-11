11 жовтня Кабмін ухвалив рішення продати державний пакет акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, цього тижня відбувся аукціон з приватизації державної ОГХК, яка є найбільшим в Україні підприємством із видобування та збагачення титанових руд.
"Майже 4 млрд грн запропонував переможець аукціону. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства. Сьогодні Уряд ухвалює рішення про продаж державного пакету акцій ОГХК за цю суму", - сказав Шмигаль.
Глава уряду зауважив, що приватизація державних підприємств дозволить зменшити корупційні ризики.
- Терміни приватизації компанії, у структуру якої входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат, відкладали декілька разів.
- Джерела LB.ua, обізнані із ситуацією, раніше повідомляли, що міжнародні компанії не готові до участі в приватизації ОГКХ без гарантій захисту великих інвестицій з боку Кабінету Міністрів. Наприклад, у грудні 20221 аукціон із продажу зірвався утретє.
- У липні цього року Фонд держмайна визначився із датами приватизації ОГКХ, а також готелю "Україна", а опісля - зі стартовими цінами.