Спеціальний фінансовий траст-фонд Світового банку для України становитиме $10 млрд, — Шмигаль

Рада директорів Світового Банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше 10 млрд доларів.
Про це повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль.
"Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори", — зазначає Прем'єр.
Кошти першочергво будуть спрямовані на підтримку бюджету — заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.
- У середу, 9 жовтня, Рада ЄС погодила виділення для України 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги та новий механізм, який допоможе Україні погасити кредит перед G7.