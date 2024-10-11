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Спеціальний фінансовий траст-фонд Світового банку для України становитиме $10 млрд, — Шмигаль

В майбутньому розмір фонду може бути збільшений, коли до нього приєднаються інші донори.

Спеціальний фінансовий траст-фонд Світового банку для України становитиме $10 млрд, — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 1 березня 2024 року
Фото: Пресслужба КМУ

Рада директорів Світового Банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше 10 млрд доларів.

Про це повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль.

"Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори", — зазначає Прем'єр.

Кошти першочергво будуть спрямовані на підтримку бюджету — заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.

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