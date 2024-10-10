Японські інвестори зможуть зміцнювати свої ділові відносини з українськими компаніями та обирати найперспективніші проєкти для своїх вкладень.

Сьогодні, 10 жовтня, Україна підписала меморандум про співпрацю з Японською організацією зовнішньої торгівлі JETRO. Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що японські інвестори зможуть зміцнювати свої ділові відносини з українськими компаніями та обирати найперспективніші проєкти для своїх вкладень, впроваджувати нові підходи й технології, які сприятимуть розвитку нашої економіки. Український уряд очікує, що ця співпраця принесе багато плідних результатів.

Ці домовленості закріпили за підсумками зустрічі з головою Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) Норіхіко Ішігурою, представниками Міністерства економіки, торгівлі й промисловості Японії та японськими компаніями.

Також сторони обговорили пріоритети у відновленні. Серед них енергетика. Прем’єр подякував Японії за допомогу з обладнанням. Розповів про розбудову децентралізованої генерації та розвиток відновлювальних джерел енергії. Запросив японські компанії до участі в цих проєктах.

“Гуманітарне розмінування – ще один важливий напрямок співпраці, і Японія тут серед лідерів у допомозі. Подякував за передане обладнання та машини для гуманітарного розмінування, а також фінансування проєкту з навчання саперів ДСНС”, – повідомив Шмигаль.

За його словами, представники великих японських компаній запевнили, що готові брати участь у відновленні та тісно співпрацювати з українським бізнесом.