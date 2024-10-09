​Парламент в першому читанні підтримав перезавантаження системи перевірок бізнесу

Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №5837, який повинен перезавантажити систему перевірок бізнесу.

Як повідомила пресслужба Мінекономіки, метою документу є створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва.

Масштабна дерегуляція є складовою однієї з чотирьох стратегічних цілей, ухваленої урядом Стратегії МСП — відновлення та полегшення ведення бізнесу.

"Ми прагнемо перезавантажити систему перевірок, переорієнтувати панівний сьогодні карально-репресивний підхід до нагляду та контролю на превентивний і ризик-орієнтований. Одна з ключових цілей — запровадити збалансовану, прозору систему, яка гарантувала б подальше формування сприятливого бізнес-клімату та середовища для розвитку бізнесу", – зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Законопроєкт передбачає:

Добровільне страхування цивільної відповідальності роботи підприємців. Для застрахованих підприємців із середнім та незначним ступенем ризику зменшиться кількість планових перевірок.

роботи підприємців. Для застрахованих підприємців із середнім та незначним ступенем ризику зменшиться кількість планових перевірок. Аудит діяльності підприємців як попереджувальний захід. Підприємці зможуть залучати до такого аудиту фахівців органу контролю або незалежної організації. Виявлені правопорушення можна буде виправити, при цьому штрафні санкції до бізнесу не застосовуватимуться. Позитивний висновок аудиту дозволить зменшити кількість планових перевірок в півтора раза: період між перевірками збільшиться для високого ступеня ризику з 1 до 1,5 років, середнього – з 3 до 4,5 років, незначного – з 5 до 7,5 років.

фахівців органу контролю або незалежної організації. Виявлені правопорушення можна буде виправити, при цьому штрафні санкції до бізнесу не застосовуватимуться. Позитивний висновок аудиту в півтора раза: період між перевірками збільшиться для високого ступеня ризику з 1 до 1,5 років, середнього – з 3 до 4,5 років, незначного – з 5 до 7,5 років. Створює в органах контролю інститут громадських рад з питань державного контролю за участі представників бізнесу. Залучення громадськості до розгляду скарг підприємців підвищить об’єктивність та публічність такого розгляду, зменшить навантаження на суди.

за участі представників бізнесу. Залучення громадськості до розгляду скарг підприємців підвищить об’єктивність та публічність такого розгляду, зменшить навантаження на суди. Розширює та вдосконалює функціонал Інспекційного порталу. Наприклад, заходи контролю та обмін документами здійснюватимуться в електронній формі . Запроваджується е-кабінет для підприємців з можливістю подання скарги та відмови від комплексної перевірки через е-систему тощо. Автоматизація процесів дозволить економити час та ресурси підприємців і державних органів.

. Запроваджується з можливістю подання скарги та відмови від комплексної перевірки через е-систему тощо. Автоматизація процесів дозволить економити час та ресурси підприємців і державних органів. Запроваджує відповідальність керівника органу контролю за недотримання підлеглими процедурних вимог та дисциплінарну відповідальність посадових осіб органу контролю, якщо суд підтвердить незаконність рішення цього органу контролю.

Водночас документ посилює захист прав громадян та стимулює бізнес бути відповідальним завдяки ліквідації недоброчесних схем уникнення законних перевірок.

Уряд підтримав план заходів з дерегуляції у вересні 2024 року. Цей план затвердили, щоб реалізувати реформу «Поліпшення регуляторного середовища» в межах Ukraine Facility, а також плани виконання рекомендацій Єврокомісії щодо Пакета розширення ЄС 2023 року і пріоритетних дій Уряду на 2024 рік.

Всього у плані близько 100 завдань та 140 покрокових заходів, спрямованих на спрощення умов провадження підприємницької діяльності.

У грідні минулого року Зеленський підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки.