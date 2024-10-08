ДОТ пройде сертифікацію, щоб відповідати міжнародному антикорупційному стандарту

Процес аудиту розпочнеться у жовтні цього року.

Від жовтня державний оператор тилу починає аудит на сертифікацію на відповідність міжнародному антикорупційному стандарту.

Про це йдеться на сайті ДОТ.

Йдеться про сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту ISO 37001:2016, який стосується системи управління в боротьбі з корупцією.

Послуги аудиту буде надавати компанія PECB Ukraine за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI), провідної антикорупційної програми, що фінансується ЄС, співфінансується та впроваджується МЗС Данії.

Процес аудиту розпочнеться у жовтні цього року. На першому етапі аудитори перевірять документи та процеси, які вже діють в ДОТ. На другому буде оцінюватися система управління ризиками, її запровадження та ефективність.

За результатами аудиту сформується експертний висновок, який буде буде направлений до центрального офісу сертифікаційного органу PECB Group Inc.

"Отримання сертифікації за стандартом ISO 37001:2016 підтвердить, що ми відповідаємо найкращим світовим антикорупційним практикам. Це допоможе нам зміцнити довіру як з боку міжнародних, так і національних партнерів, а також вийти на якісно новий рівень доброчесної взаємодії у процесі забезпечення Збройних Сил України", – зазначив Дмитро Бігунець, директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ.

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров анонсував реформу системи оборонних закупівель.