Укренерго: в суботу відключень світла не прогнозують

У суботу, 5 жовтня, графіки погодинних обмежень електроенергії не заплановані, повідомляє НЕК "Укренерго".
"У суботу застосування заходів обмеження енергоспоживання не прогнозується", — ідеться у повідомленні.
При цьому споживачів просять користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00.
- Володимир Зеленський у виступі на Генасамблеї ООН заявив, що Росія, за даними розвідки, готує удари по ядерних об'єктах в Україні, аби від'єднати реактори від системи енергопостачання. Ворог має супутникові знімки української інфраструктури.