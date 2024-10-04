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Укренерго: в суботу відключень світла не прогнозують

Споживачів просять користуватися потужними електроприладами в денні години.

Укренерго: в суботу відключень світла не прогнозують
Фото: Укренерго

У суботу, 5 жовтня, графіки погодинних обмежень електроенергії не заплановані, повідомляє НЕК "Укренерго".

"У суботу застосування заходів обмеження енергоспоживання не прогнозується", — ідеться у повідомленні.

При цьому споживачів просять користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00.

  • Володимир Зеленський у виступі на Генасамблеї ООН заявив, що Росія, за даними розвідки, готує удари по ядерних об'єктах в Україні, аби від'єднати реактори від системи енергопостачання. Ворог має супутникові знімки української інфраструктури.
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