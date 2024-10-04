Укренерго: в суботу відключень світла не прогнозують

У суботу, 5 жовтня, графіки погодинних обмежень електроенергії не заплановані, повідомляє НЕК "Укренерго".

"У суботу застосування заходів обмеження енергоспоживання не прогнозується", — ідеться у повідомленні.

При цьому споживачів просять користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00.