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Укренерго: у четвер відключень світла не прогнозують

Українців просять обмежити використання потужних електроприладів.

Укренерго: у четвер відключень світла не прогнозують
Лінії електропередач
Фото: Укренерго

У четвер, 3 жовтня, в Україні не вимикатимуть світло за графіками. Водночас споживачів просять обмежити використання потужних електроприладів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 3 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи СЕС з 10:00 до 16:00.

За інформацією Міненерго, 29 вересня через ворожі обстріли без електропостачання залишилися споживачі шести областей.

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