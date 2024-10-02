Укренерго: у четвер відключень світла не прогнозують

У четвер, 3 жовтня, в Україні не вимикатимуть світло за графіками. Водночас споживачів просять обмежити використання потужних електроприладів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 3 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи СЕС з 10:00 до 16:00.

За інформацією Міненерго, 29 вересня через ворожі обстріли без електропостачання залишилися споживачі шести областей.