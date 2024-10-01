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Запаси газу в українських сховищах досягли 12,4 млрд куб м

Впродовж минулого опалювального сезону Україна використала близько 6,8 млрд куб м природного газу з підземних сховищ попри додаткові потреби, пов’язані з генерацією електроенергії.

Запаси газу в українських сховищах досягли 12,4 млрд куб м
ПХГ (ілюстративне фото)
Фото: oilcapital.ru

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу станом на 1 жовтня перевищили 12,4 млрд куб м.

Про це свідчать розрахунки ExPro.

Впродовж минулого опалювального сезону 2023-2024 років Україна використала близько 6,8 млрд куб м природного газу з підземних сховищ попри додаткові потреби, пов’язані з генерацією електроенергії.

Цього опалювального сезону споживання газу, зокрема для генерації електроенергії, очікується на рівні минулого.

 Водночас, через збільшений видобуток природного газу «Укргазвидобуванням» та додатковий ресурс «Укрнафтобуріння» обсяги відборів споживачами України плануються на рівні, нижчому за показники минулого ОЗП. Таким чином, накопиченого газу в сховищах достатньо для проходження зими. Крім того, Україна має ще близько місяця до початку опалювального сезону для того, щоб накопичити додаткові обсяги газу в сховищах", - йдеться в повідомленні.

Також НАК "Нафтогаз України" з початком вересня розпочала закачування природного газу з Європи, закупленого за кошти ЄБРР, для створення додаткових резервів на зиму. За інформацією ExPro, компанія протягом вересня закачала до "митного складу" українських ПСГ близько 158 млн куб м природного газу. У жовтні, як очікується, обсяги закачування на митний склад зростуть.

  • Величезні сховища природного газу в Україні все ще можуть бути порятунком для Європи цієї зими навіть після російських атак на них. Про це в інтерв’ю Politico заявив голова правління Групи “Нафтогаз” Олексій Чернишов. Він також додав, що Україна вже має достатні запаси газу, щоб задовольнити власні потреби у зимовий період. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Українські сховища чекають на європейський газ"
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