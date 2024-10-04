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Податкова служба вперше отримала дані про рахунки українців за кордоном

Натомість українська сторона передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів інших країн. 

Податкова служба вперше отримала дані про рахунки українців за кордоном
Фото ілюстративне
Фото: 5.ua

Україна успішно здійснила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS). 

Як йдеться у повідомленні Мінфіну, Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів інших країн. Натомість українська сторона отримала від іноземних органів дані про рахунки податкових резидентів України.

Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме: ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів.

Доступ України до інформації про іноземні фінансові активи своїх резидентів за стандартом CRS дозволить: 

  • посилити контроль за своєчасністю та повнотою декларування доходів, що підлягають оподаткуванню; 
  • виявити незадекларовані доходи, щоб боротися з ухиленням від сплати податків фізичними особами; 
  • підвищити ефективність застосування правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній; 
  • отримати додаткове джерело податкової інформації під час впровадження непрямих методів контролю за оподаткуванням фізичних осіб.

Цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни.

Що таке CRS

  • CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про визначені види фінансових рахунків між державами, які приєднались до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. 
  • Податкові органи щорічно отримують масив даних щодо тих іноземних рахунків, які належать їх податковим резидентам, або які належать організаціям, що перебувають під контролем таких резидентів. 
  • У відповідь юрисдикції надають аналогічну інформацію податковим органам держав-партнерів щодо рахунків їх податкових резидентів. Перший звітний період охоплював період з 1 липня до 31 грудня 2023 року, а перший обмін даними успішно завершився 30 вересня 2024 року.
  • Станом на січень 2024 року близько 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включно з усіма державами-членами Європейського Союзу. 
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