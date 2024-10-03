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Нацбанк поки не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні

Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. 

Нацбанк поки не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні
Голова НБУ Андрій Пишний
Фото: Національний банк України

Національний банк України поки що не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні. 

Про це розповів у статті для "Економічної правди" голова НБК Андрій Пишний.

"Кардинальних змін у нашій валютно-курсовій політиці очікувати не варто. Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. На нашу думку, цей режим наразі є оптимальним, ураховуючи перманентний структурний дефіцит валюти. Хоча ми завжди зазначаємо, що керована гнучкість курсу – це проміжний формат, про перехід до повноцінного плавання курсу говорити точно зарано", - написав він. 

Пишний зазначив, що валютно-курсова політика НБУ і надалі спрямовуватиметься на збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку. 

"Це важливо для виконання нашого ключового завдання: збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цілі 5% найближчими роками", - пояснив він.

Для цього, за його словами, Нацбанк зберігатиме активну присутність на ринку: компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти та убезпечуватиме курсову динаміку від різких рухів. 

"Це сприятиме помірним коливанням гривні в обидва боки (і в бік послаблення, і в бік зміцнення) як на відносно коротких, так і на триваліших часових проміжках залежно від зміни ринкових умов. Крім того, ми й надалі будемо уважно стежити за станом ринку, щоб уникати потрясінь", - додав голова Нацбанку. 

Курсоутворення в Україні під час війни

  • До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий режим курсоутворення. 
  • 24 лютого 2022 року Нацбанк зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/$. У травні повідомлялося, що НБУ розглядає повернення до плаваючого курсу гривні
  • Пізніше, в липні 2022 року, НБУ послабив курс національної валюти до рівня 36,57 грн/$. Відмінність фіксованого курсу від  плаваючого курсу полягає в тому, що НБУ ретельно контролює ситуацію на валютному ринку та залишається на ньому ключовим гравцем. 
  • 3 жовтня 2023 року Нацбанк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що покликаний збільшити стійкість української економіки як до зовнішніх так і до внутрішніх шоків. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Перехід до керованої гнучкості гривні: перші підсумки".
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