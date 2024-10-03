Нацбанк поки не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні

Національний банк України поки що не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні.
Про це розповів у статті для "Економічної правди" голова НБК Андрій Пишний.
"Кардинальних змін у нашій валютно-курсовій політиці очікувати не варто. Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. На нашу думку, цей режим наразі є оптимальним, ураховуючи перманентний структурний дефіцит валюти. Хоча ми завжди зазначаємо, що керована гнучкість курсу – це проміжний формат, про перехід до повноцінного плавання курсу говорити точно зарано", - написав він.
Пишний зазначив, що валютно-курсова політика НБУ і надалі спрямовуватиметься на збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку.
"Це важливо для виконання нашого ключового завдання: збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цілі 5% найближчими роками", - пояснив він.
Для цього, за його словами, Нацбанк зберігатиме активну присутність на ринку: компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти та убезпечуватиме курсову динаміку від різких рухів.
"Це сприятиме помірним коливанням гривні в обидва боки (і в бік послаблення, і в бік зміцнення) як на відносно коротких, так і на триваліших часових проміжках залежно від зміни ринкових умов. Крім того, ми й надалі будемо уважно стежити за станом ринку, щоб уникати потрясінь", - додав голова Нацбанку.
Курсоутворення в Україні під час війни
- До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий режим курсоутворення.
- 24 лютого 2022 року Нацбанк зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/$. У травні повідомлялося, що НБУ розглядає повернення до плаваючого курсу гривні.
- Пізніше, в липні 2022 року, НБУ послабив курс національної валюти до рівня 36,57 грн/$. Відмінність фіксованого курсу від плаваючого курсу полягає в тому, що НБУ ретельно контролює ситуацію на валютному ринку та залишається на ньому ключовим гравцем.
- 3 жовтня 2023 року Нацбанк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що покликаний збільшити стійкість української економіки як до зовнішніх так і до внутрішніх шоків. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Перехід до керованої гнучкості гривні: перші підсумки".