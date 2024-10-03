В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
У суперника Санду на виборах у Молдові знайшли румунський паспорт
У суперника Санду на виборах у Молдові знайшли румунський паспорт
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням
Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням
ГоловнаЕкономікаДержава

​Мінекономіки та НБУ презентували систему страхування воєнних ризиків

Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною, зокрема обов’язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об’єкти житлового будівництва.

​Мінекономіки та НБУ презентували систему страхування воєнних ризиків

Міністерство економіки України та Нацбанк презентували систему страхування воєнних ризиків, яка передбачає створення Державної агенції.

Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Проєкт закону «Про систему страхування воєнних ризиків» розроблений Національним банком України спільно з Мінекономіки та Мінфіном впроваджує загальнодержавну систему страхування від воєнних ризиків для населення, бізнес-спільноти тощо.

Як повідомив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев, відсутність покриття воєнних ризиків є суттєвою перепоною для залучення інвесторів для відбудови України та розвитку економіки. 

"Ми хочемо виправити це, створивши єдину систему страхування від воєнних ризиків. Вже є низка працюючих інструментів на цьому ринку", – зазначив він.

Йдеться про механізм Unity для страхування суден, де держава виділила невелику частину капіталу для покриття першого ризику, дозволивши суттєво пожвавити ринок і знизити ставки в кілька разів.  

"У нас є успішні великі проєкти з MIGA, запускається співпраця з DFC, є перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту від Експортно-кредитного агентства. Наша мета — об'єднати всі діючі програми в єдиний пул, створити зрозумілі правила гри і зрештою мати змогу залучити на цей ринок міжнародних перестраховиків», – додав Соболев.

Комплексна загальнодержавна система страхування воєнних ризиків фінансуватиметься як коштом акумульованих обов'язкових страхових платежів за договорами страхування, так і за фінансової допомоги донорів. 

Крім цього, у проєкті закону передбачено створення Міністерством економіки Державної агенції зі страхування воєнних ризиків, яка буде визначати спільну політику оцінки та прийняття ризиків для страховиків-учасників системи. Також Агенція розроблятиме стандартизовані страхові продукти, визначатиме централізовані підходи до ціноутворення та вестиме Єдину централізовану базу даних в системі страхування воєнних ризиків.

Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною, зокрема передбачається, що  обов’язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об’єкти житлового будівництва. Наразі тривають консультації щодо можливого уточнення переліку об’єктів обов’язкового страхування. На подальших етапах планується розширення покриття для більшого кола об'єктів. 

Проєкт закону планується передати до профільного комітету Верховної Ради до кінця грудня цього року з урахуванням зауважень бізнес-спільноти та представників страхового ринку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies