​Мінекономіки та НБУ презентували систему страхування воєнних ризиків

Міністерство економіки України та Нацбанк презентували систему страхування воєнних ризиків, яка передбачає створення Державної агенції.

Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Проєкт закону «Про систему страхування воєнних ризиків» розроблений Національним банком України спільно з Мінекономіки та Мінфіном впроваджує загальнодержавну систему страхування від воєнних ризиків для населення, бізнес-спільноти тощо.

Як повідомив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев, відсутність покриття воєнних ризиків є суттєвою перепоною для залучення інвесторів для відбудови України та розвитку економіки.

"Ми хочемо виправити це, створивши єдину систему страхування від воєнних ризиків. Вже є низка працюючих інструментів на цьому ринку", – зазначив він.

Йдеться про механізм Unity для страхування суден, де держава виділила невелику частину капіталу для покриття першого ризику, дозволивши суттєво пожвавити ринок і знизити ставки в кілька разів.

"У нас є успішні великі проєкти з MIGA, запускається співпраця з DFC, є перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту від Експортно-кредитного агентства. Наша мета — об'єднати всі діючі програми в єдиний пул, створити зрозумілі правила гри і зрештою мати змогу залучити на цей ринок міжнародних перестраховиків», – додав Соболев.

Комплексна загальнодержавна система страхування воєнних ризиків фінансуватиметься як коштом акумульованих обов'язкових страхових платежів за договорами страхування, так і за фінансової допомоги донорів.

Крім цього, у проєкті закону передбачено створення Міністерством економіки Державної агенції зі страхування воєнних ризиків, яка буде визначати спільну політику оцінки та прийняття ризиків для страховиків-учасників системи. Також Агенція розроблятиме стандартизовані страхові продукти, визначатиме централізовані підходи до ціноутворення та вестиме Єдину централізовану базу даних в системі страхування воєнних ризиків.

Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною, зокрема передбачається, що обов’язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об’єкти житлового будівництва. Наразі тривають консультації щодо можливого уточнення переліку об’єктів обов’язкового страхування. На подальших етапах планується розширення покриття для більшого кола об'єктів.

Проєкт закону планується передати до профільного комітету Верховної Ради до кінця грудня цього року з урахуванням зауважень бізнес-спільноти та представників страхового ринку.