Через падіння російського дрона частина Одещини була без світла

У ніч на 3 жовтня на Одещині унаслідок падіння російського ударного дрона без світла залишаються понад 2000 абонентів. Понад 3000 абонентів енергетики вже заживили.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що один із російських безпілотників при падінні пошкодив лінії електропередач.

"Станом на зараз більше двох тисяч абонентів у Березівському районі лишаються без електропостачання. Наші енергетики з ночі працюють без перерви і вже заживили більше трьох тисяч абонентів. Працюватимуть і надалі, поки світло не зʼявиться у кожній домівці", – написав Кіпер.

Один із «шахедів» впав на територію кладовища в Березівському районі. загоряння не було. Загиблих та постраждалих немає.

Російська армія цієї ночі вдарила по Україні 105 ударними БпЛА типу "шахед". ППО збила 78 із них, а 23 локаційно втрачені.