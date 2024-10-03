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Покровський напрямок залишається лідером за кількістю атак ворога

Загальна кількість боїв учора знизилася. 

Покровський напрямок залишається лідером за кількістю атак ворога
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Протягом доби відбулося 142 бойові зіткнення. Найбільша активність ворога була на Покровському та Курахівському напрямках.

Росіяни завдали 69 авіаударів (126 КАБ), провели понад 4500 обстрілів, зокрема 132 – з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Лиховій.

На Харківському напрямку росіяни двічі намагалися штурмувати позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Вовчанськ і Тихе.

На Куп'янському відбулося 14 атак росіян. Захисники відбивали штурмові дії неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському росіяни атакували 14 разів поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського.

На Краматорському ворог атакував тричі в районі Іванівського, Калинівки і Білої Гори.

На Торецькому ворог провів 20 штурмових дій неподалік населених пунктів Нелипівка, Торецьк, Щербинівка. Більшість атак ворог спрямував на Торецьк.

На Покровському захисники зупиняли 29 штурмових і наступальних дій окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація атак ворога – біля Миколаївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 27 атак. Найактивніше росіяни намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка. Крім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге і Катеринівка.

На Времівському напрямку росіян провели шість штурмів у районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку росіяни атакували раз – у бік Кам'янського.

На Сіверському, Придніпровському та Гуляйпільському ворог не наступав.

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