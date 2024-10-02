Головне за середу, 2 жовтня: удар КАБами по Харкову, бої на Покровському напрямку, вихід із Вугледару

Увечері 2 жовтня росіяни вкотре атакували Харків КАБами.

“Попередньо удари припали по Шевченківському та Київському районам. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється”, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Пізніше він додав, що удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці.

Інформація щодо жертв збирається.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 жовтня відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували сили оборони біля населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка. Більшість атак припала на Торецьк.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 29 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Всі атаки ворога були відбиті.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 жовтня – в новині.

Підрозділам українських захисників, які захищають Вугледар, дозволили вийти з міста заради збереження особового складу і техніки.

Про це повідомив канал операційно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" "Хортицький вітер". Там зазначили, що Росія не полишила спроб захопити Вугледар.

"В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", – йдеться у повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія свідомо гальмує процес повернення українських дітей.

Про це він сказав під час виступу на Третьому Пленарному заході Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де взяли участь представники країн-членів Коаліції, української влади, міжнародних організацій та інші ключові партнери.

Лубінець повідомив присутніх про те, що РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях. Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути.

“Наших дітей навіть відправляють у так звані “табори перевиховання”, де зомбують російською пропагандою. Тільки уявіть: наших дітей змушують заперечувати своє українське походження”, – наголосив під час виступу.

Також Лубінець розповів міжнародним партнерам про долю інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок-інтернат, комунальний заклад Херсонської обласної ради, де діти спочатку були переміщені на окуповані території, а потім депортовані до Росії. А дітей із Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу.

Докладніше – в новині.

Україна рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня. Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу", — ідеться у заяві.

У відомстві підкреслили, що Україна понад 2,5 роки агресії РФ чинить опір не тільки Росії, але й її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає агресору озброєння для війни.

"Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід. Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану", — заявляють у відомстві.

Парламентська асамблея Ради Європи 74 голосами за ухвалила резолюцію "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи в полоні внаслідок агресії Російської Федерації проти України" і працюватиме над звільненням українських полонених.

Про це повідомляє член постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"ПАРЄ працюватиме над звільненням українських військовополонених та цивільних заручників, яких утримує Росія, до моменту повернення останньої особи", — зазначила у повідомленні Євгенія Кравчук.

Парламентська асамблея Ради Європи наголосила на незмінній підтримці України у забезпеченні перемоги над Росією та засудила утримання у російському полоні українських воїнів, а також іноземців, які воюють за Україну.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!