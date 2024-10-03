Головне за четвер, 3 жовтня: удари по Чернігівщині, бої на Лиманському напрямку, новий генсек НАТО в Києві

Бойові дії на Донеччині, 132 бойових зіткнення, ворожі обстріли, Patriot від Румунії, початок набору до Українського легіону в Польщі. Яким запам’ятається 953-й день повномасштабної війни.

Генсек НАТО Марк Рютте та президент Володимир Зеленський в Києві

Партнерам потрібно більше рішучості в нашому регіоні. Спільне збиття іранських ракет в Ізраїлі нічим не відрізняється від збиття російських ракет в небі над Україною, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сьогодні в Києві, передає кореспондент LB.ua.

Зеленський підкреслив важливість того, що Рютте здійснив свій перший міжнародний візит як генеральний секретар НАТО саме в Україну. Президент наголосив, що Україні потрібне посилення позицій на фронті, потрібна відповідної якості зброя, зокрема, далекобійна, з якою "партнери затягують".

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів про те, що війна на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном може відволікти увагу від України, Зеленський сказав: "війна на Близькому Сході, цей обстріл (обстріл 1 жовтня, коли Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет – Ред.) – це велике горе. Слава Богу, що є союзники, які захистили народ Ізраїлю".

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 жовтня відбулося 132 бойових зіткнення.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де ворог завдав шістьох авіаударів, застосувавши 13 керованих авіабомб.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 жовтня – в новині.

Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини. У с. Гірськ загинули двоє цивільних, у тому числі дитина.

Трьох важко поранених та одного пораненого середньої тяжкості доставили до ЦРЛ.

А в населеному пункту Сновської громади Корюківського району на Чернігівщині сьогодні вдень ворог атакував з дронів вантажівку-газовоз, якою доставляли людям побутовий газ. В результаті стався вибух вантажівки та пожежа житлових будинків, повідомила пресслужба Нацполіції області.

"Попередньо відомо, що троє людей загинули – водій та експедитор вантажівки, а також дівчинка 2018 року народження. Ще четверо людей поранені – з них двоє дітей віком 13 та 4 роки", - йдеться в повідомленні.

Через масований обстріл 260 тисяч мешканців на півночі Донеччини залишиться без води на невизначений період.

Про це вдень 3 жовтня повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. “Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл”, – написав Філашкін.

Він зазначив, що 28 вересня росіяни критично пошкодили 2 об'єкти «Води Донбасу». Враховуючи великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання. За словами Філашкіна, ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Румунії зенітний ракетний комплекс Patriot.

“Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Окрема подяка Румунії за системи “Патріот”. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – покласти край російському терору, спільними зусиллями знищивши “Шахеди” та ракети”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 2 жовтня.

Згодом Радіо Свобода повідомило, що Міністерство оборони Румунії у коментарі виданню підтвердило передачу американської системи ППО.

Повідомлення про нібито завдання українською стороною ударів по атомній електростанції в місті Курчатов Курської області РФ або поруч із нею є неправдивими, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській АЕС або поблизу неї. На відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються міжнародного гуманітарного права і не нападають на мирних мешканців або цивільну інфраструктуру", - написав речник МЗС.

У польському Любліні відкрили набір до Українського легіону. Долучитися до нього можуть добровольці-українці.

На місці працює військово-лікарська комісія. Підготовка захисників проходитиме на полігоні, наданому польською стороною, повідомили в українському міністерстві оборони.

"Україна забезпечує форму та тилове забезпечення, Польща — озброєння і техніку", – йдеться у повідомленні.

Добровольці повинні будуть підписати угоду, пройти 35-денне навчання на полігоні, а потім підвищити кваліфікацію на базах НАТО в Європі.

Подати заявку можна через офіційний сайт legion.army.gov.ua або в консульствах та посольствах України.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"Щойно резолюція "Вшанування 90-х роковин Голодомору - Україна знову стоїть перед загрозою геноциду" була одноголосно прийнята в ПАРЄ. 80 голосів "за"!" - написала вона у фейсбуці.

Документ закріплює, що колишнє керівництво СРСР навмисно впроваджувало політику, яка призвела до голоду в Україні, "прагнучи повністю придушити будь-який український опір тоталітарному комуністичному режиму, підкорити український народ і знищити їхні прагнення та зусилля щодо встановлення незалежної української держави".

"Так само, як сьогодні збройні сили РФ, сталінський режим у 1932-1933 роках вчиняв кримінальні дії на українській території проти цивільного населення, з очевидним наміром знищити, повністю або частково, український народ як окрему національну спільноту", - йдеться в резолюції.

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