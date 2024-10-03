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Через масований обстріл 260 тисяч мешканців на півночі Донеччини залишились без води на невизначений період

Йдеться про Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку та прилеглі населені пункти.

Через масований обстріл 260 тисяч мешканців на півночі Донеччини залишились без води на невизначений період
Фото: HI.DN.UA

Через масований обстріл 260 тисяч мешканців на півночі Донеччини залишиться без води на невизначений період. 

Про це вдень 3 жовтня повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“Північ Донеччини залишиться без водопостачання на невизначений період. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл”, – написав Філашкін.

Він зазначив, що 28 вересня росіяни критично пошкодили 2 об'єкти «Води Донбасу». Враховуючи великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання.

За його словами, ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення. Зараз тимчасово постачання технічної води здійснюється із річного водозабору КП Вода Донбасу.

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