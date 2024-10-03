СБУ і ССО вдарили дронами по аеродрому в Воронезькій області, звідки ворог випускав КАБи

За даними співрозмовників редакції, на місці удару зафіксували декілька загорянь.

СБУ, Сили спеціальних операцій та інші складові Сил оборони вночі атакували ворожий аеродром "Борисоглебськ".

Вони вразили дронами стоянку літаків Су-35 і Су-34, склади з КАБами та місця зберігання авіапального. Про це повідомили джерела LB.ua.

Аеродром розташовано в Воронезькій області – звідти ворог активно б'є по Україні КАБами.

Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому.

"СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території", – повідомило поінформоване джерело в спецслужбі.