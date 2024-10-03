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СБУ і ССО вдарили дронами по аеродрому в Воронезькій області, звідки ворог випускав КАБи

За даними співрозмовників редакції, на місці удару зафіксували декілька загорянь. 

СБУ і ССО вдарили дронами по аеродрому в Воронезькій області, звідки ворог випускав КАБи
Українські війська атакували ворожий аеродром
Фото: скріншот

СБУ, Сили спеціальних операцій та інші складові Сил оборони вночі атакували ворожий аеродром "Борисоглебськ".

Вони вразили дронами стоянку літаків Су-35 і Су-34, склади з КАБами та місця зберігання авіапального. Про це повідомили джерела LB.ua.

Аеродром розташовано в Воронезькій області – звідти ворог активно б'є по Україні КАБами.

Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому. 

"СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території", – повідомило поінформоване джерело в спецслужбі.

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