Продовжили реєстрацію на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок автобусів. Заповнити анкету можна до 15 жовтня.

Про це повідомили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначили у міністерстві, участь у проєкті відкрита для жінок у віці від 21 до 65 років з водійським посвідченням категорії «B», «C», «CE», «D1» та досвідом водіння від трьох років, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях, а також у місті Київ.

Ініційований Міністерством розвитку громад та територій проєкт "She Drives" гарантує безкоштовне навчання, підтримку менторів, менторок, а також кращих фахівців і фахівчинь транспортної галузі, підготовку до роботи за європейськими стандартами та працевлаштування у кращих транспортних компаніях країни.

Заповнити анкету можна за посиланням.

На початку вересня в Україні стартував пілотний проект з підготовки водійок вантажівок із подальшим працевлаштуванням.