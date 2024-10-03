Головне за ніч та ранок четверга, 3 жовтня: наслідки атаки КАБами на Харків, 142 боєзіткнення, знищення ворожої РЛС "Небо-М"

Російська армія цієї ночі вдарила по Україні 105 ударними БпЛА типу "шахед". Ворог здійснив пуски з російських районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і мис Чауда (окупований Крим).

Захисники збили 78 дронів, один полетів у напрямку Білорусі, ще 23 – втрачені локаційно в різних регіонах. Імовірно – через РЕБ, повідомили в Повітряних силах у Telegram.

ППО працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що впродовж доби відбулося 142 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога була на Покровському та Курахівському напрямках.

Росіяни завдали 69 авіаударів (126 КАБ), здійснили понад 4500 обстрілів, зокрема 132 – з реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку ворог провів 20 штурмових дій неподалік населених пунктів Нелипівка, Торецьк, Щербинівка. Більшість атак ворог спрямував на Торецьк.

На Покровському захисники зупиняли 29 штурмових і наступальних дій окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація атак ворога – біля Миколаївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 27 атак. Найактивніше росіяни намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка. Крім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге і Катеринівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 окупантів та 37 ворожих артсистем. Від початку вторгнення російська армія зменшилася на 656 710 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 3 жовтня в Києві працювала ППО.

“Унаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста, попередньо, пошкоджено багатоповерхівку”, - йдеться у повідомленні пресслужби КМВА.

Згодом в КМВА уточнили, що уламки впали біля житлового будинку, видимі пошкодження будівлі та пожежа відсутні.

Інформація про постраждалих не надходила.

Увечері 2 жовтня росіяни атакували Харків КАБами. Також ворог вдарив по Золочеву. Станом на ранок відомо про 13 постраждалих: 12 у обласному центрі і одного у Золочеві.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що з 22:40 до 23:00 ворог з населеного пункту Бєлгородської області Строїтель із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски керованих авіаційних бомб по Харкову та селу Золочів Богодухівського району. Серед поранених – дитина.

"У Салтівському районі міста авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку. Сталась пожежа. Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 людей, серед яких дівчинка 3 років. Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто. У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі. Пошкоджено вікна у двох багатоквартирних житлових будинках. У с. Золочів Богодухівського району внаслідок авіаударів пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, господарчі споруди. Гострої реакції на стрес зазнала 69-річна жінка. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху вибиті сотні шибок, від електрики відключили пʼять будинків.

Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М". По ній вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS.

Знищення установки суттєво знижує здатність армії ворога виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі, повідомили в Генштабі.

"РЛС «Небо-М» є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", – сказали в повідомленні.

Очікується, що знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.

Це не перший випадок ураження такої РЛС. У травні таку станцію знищили неподалік Луганська.

У Міністерстві закордонних справ Польщі висловили схвалення щодо заяви Українського інституту національної пам'яті про можливість відновлення робіт з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії, яка є постійним каменем спотикання у відносинах двох сусідніх держав.

Як пише "Європейська правда", речник МЗС Павел Вронський наголосив на тому, що поляки вважають намір української сторони "кроком у правильному напрямку", проте хочуть "не планів, а конкретного рішення".

У відомстві нібито сприймають це питання "не як політичну суперечку" і закликають колег з України "зробити цивілізований і християнський жест пам'яті щодо жертв жахливих подій".

Докладніше – в новині.

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