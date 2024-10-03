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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 11 людей отримали поранення

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 423 людини, у тому числі 41 дитину.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 11 людей отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 11 людей отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 2 жовтня росіяни поранили 11 жителів Донеччини: 3 у Піщанці, 2 у Красногорівці та Андріївці, 1 в Улакли, Слов'янську, Краматорську і Гірнику”, – повідомив Філашкін.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 3 жовтня.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено підприємство, адмінбудівлю і численні будинки; у Курахівці пошкоджено 5 будинків, у Сонцівці — підприємство; у Гірнику 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки. У Піщаному Покровської громади поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і нежитлове приміщення; у Родинському пошкоджено 2 адмінбудівлі; у Світлому пошкоджено 3 промислові будівлі, лінію електропередач і спецтехніку. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.

Краматорський район. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 3 будинки, 3 автівки та лінію електропередач; у Марковому пошкоджено 3 будинки. У Катеринівці Іллінівської громади пошкоджено 7 об'єктів.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській ТГ пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 нежитлові приміщення.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Україну 105 ударними БпЛА. 78 дронів було збито, 23 – втрачені локаційно, а один залетів до Білорусі.

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