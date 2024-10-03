Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Шалигинська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), пуск КАБ (2 вибухи).
Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).
Річківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).
Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та FPV дроном (1 вибух).
Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
- Росіяни вночі атакували Україну 105 ударними БпЛА. 78 дронів було збито, 23 – втрачені локаційно, а один залетів до Білорусі.
- Напередодні місто Шостка і вся громада залишились без світла і води через атаку на об’єкти інфраструктури. Громаду атакували шахеди.