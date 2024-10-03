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Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Річківська, Шалигинська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Шалигинська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), пуск КАБ (2 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).

Річківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та FPV дроном (1 вибух).

Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

  • Росіяни вночі атакували Україну 105 ударними БпЛА. 78 дронів було збито, 23 – втрачені локаційно, а один залетів до Білорусі.
  • Напередодні місто Шостка і вся громада залишились без світла і води через атаку на об’єкти інфраструктури. Громаду атакували шахеди.
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