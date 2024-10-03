Швейцарія планує виділити $1,7 млрд на проєкти реконструкції в Україні

Швейцарія виділить фінансування та залучить приватний сектор до проектів відновлення України. Зокрема, країна планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків (1,7 млрд доларів) на проєкти реконструкції в Україні упродовж 4 років.

Як пише урядовий портал, про це під час зустрічі домовились віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Надзвичайний та Повноважний Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

Посол Швейцарії зазначив, що його країна протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки для нашої держави. Це і питання децентралізації, і програми відновлення, а також спільні проекти з “Укрзалізницею” та допомога під час підготовки до опалювального сезону. Наразі Уряд Швейцарії пропонує Україні додаткові програми допомоги.

"Ще одним важливим фокусом нашої співпраці залишаються проекти “Раннього відновлення”, в рамках якого Уряд Швейцарії планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки. З них 1 млрд буде спрямовано, як і раніше, на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу. Решта суми буде направлена на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору", – зазначив Бауманн.

На місці працюватиме представник ШВейцарії, який відповідатиме за реалізацію цього проєкту.

"Саме зараз у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі", – додав посол.

Допомога швейцарських партнерів допоможе створити нові робочі місця в регіонах.

"В Мінінфраструктури тепер є додаткова відповідальність і це важливо в рамках нашої взаємодії. В нас додається сфера підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких наразі в Україні понад 4,5 мільйони. Тому один із фокусів співпраці – будівництво житла для таких категорій. Ми зацікавлені в активізації регіональних програм і ми могли б розширити нашу співпрацю в рамках того фінансування, що пропонує Швейцарія" – сказав Олексій Кулеба.

У вересні стало відомо, що Швейцарія надасть Україні 69,4 млн доларів на цифровізацію.