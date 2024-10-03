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Швейцарія планує виділити $1,7 млрд на проєкти реконструкції в Україні

Фінансування планують виділяти упродовж 4 років.  

Швейцарія планує виділити $1,7 млрд на проєкти реконструкції в Україні
Зустріч української та швейцаської делегацій
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Швейцарія виділить фінансування та залучить приватний сектор до проектів відновлення України. Зокрема, країна планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків (1,7 млрд доларів) на проєкти реконструкції в Україні упродовж 4 років.  

Як пише урядовий портал, про це під час зустрічі домовились віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Надзвичайний та Повноважний Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

Посол Швейцарії зазначив, що його країна протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки для нашої держави. Це і питання децентралізації, і програми відновлення, а також спільні проекти з “Укрзалізницею” та допомога під час підготовки до опалювального сезону. Наразі Уряд Швейцарії пропонує Україні додаткові програми допомоги.

"Ще одним важливим фокусом нашої співпраці залишаються проекти “Раннього відновлення”, в рамках якого Уряд Швейцарії планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки. З них 1 млрд буде спрямовано, як і раніше, на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу. Решта суми буде направлена на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору", – зазначив Бауманн. 

На місці працюватиме представник ШВейцарії, який відповідатиме за реалізацію цього проєкту. 

"Саме зараз у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі", – додав посол. 

Допомога швейцарських партнерів допоможе створити нові робочі місця в регіонах.

"В Мінінфраструктури тепер є додаткова відповідальність і це важливо в рамках нашої взаємодії. В нас додається сфера підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких наразі в Україні понад 4,5 мільйони. Тому один із фокусів співпраці – будівництво житла для таких категорій. Ми зацікавлені в активізації регіональних програм і ми могли б розширити нашу співпрацю в рамках того фінансування, що пропонує Швейцарія" – сказав Олексій Кулеба.

У вересні стало відомо, що Швейцарія надасть Україні 69,4 млн доларів на цифровізацію.

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