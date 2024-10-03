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Палестинська влада заявила про 70 загиблих унаслідок учорашніх ударів по Газі

Згідно з повідомленнями, серед жертв є діти. 

Палестинська влада заявила про 70 загиблих унаслідок учорашніх ударів по Газі
Хан-Юніс, 21 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Палестинська влада повідомила про понад 70 загиблих унаслідок учорашніх ізраїльських атак у Смузі Гази. Про це пише The Guardian з посиланням на місцеву владу і медіа.

Підконтрольне ХАМАС МОЗ заявило про 51 загиблого та 82 поранених унаслідок ізраїльського удару по Хан Юнісу вранці середи. Серед них – не менше 12 дітей, зокрема малюк, якому менше двох років. 

Ще десять людей убиті в Нусейраті та притулку для переміщених людей аль-Буреїі в центральній частині Смуги Газа. 

У місті Газа внаслідок ударів по школі і дитячому будинку, що слугували притулком для біженців, загинули дев'ятеро людей. Ще троє убиті під час рейду на місто Хузаа. Також дитина і двоє дорослих загинули на південному заході Смуги Гази, у Тель-Аль-Хава.

Перевірити незалежно ці дані можливості немає. 

  • Учора Ізраїль завдавав ударів і по Лівану. Також він продовжує там сухопутну операцію.
  • Війна Ізраїлю і ХАМАС триває з 7 жовтня минулого року – після того, як терористи вчинили напад на ізраїльську територію. Поки що домовитися про стійке припинення вогню не вдалося.
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