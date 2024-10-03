Лікар визнав провину у справі про вбивство актора Метью Перрі

Зірка серіалу "Друзі" отримав від медиків препарат на суму 50 тисяч доларів.

Стихійний меморіал у Нью-Йорку в пам'ять про Метью Перрі

54-річний доктор Марк Чавез у суді Лос-Анджелеса визнав свою провину в організації незаконної схеми поширення антидепресанта кетаміну, внаслідок якої від передозування помер голлівудський актор Метью Перрі.

Як пише BBC, Чавез зізнався, що організував поставки препарату для свого колеги, який безпосередньо передавав кетамін зірці серіалу "Друзі". Особистий асистент актора за кілька тижнів до його смерті отримав від двох лікарів партію антидепресанту на суму у 50 тисяч доларів. Після розтину виявилося, що Перрі став жертвою гострої реакції організму на надмірне вживання кетаміну.

Чавез є одним із п'яти обвинувачених. Він погодився співпрацювати зі слідством та негайно здати свою докторську ліцензію. До оголошення вироку, яке очікується навесні 2025 року, він перебуває на волі під заставу без права виїзду.

Навіть попри визнання провини, лікарю загрожує доволі суворе покарання. Суд може призначити йому тюремне ув'язнення терміном до 10 років.