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ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт у Тель-Авіві

В результаті цього теракту загинули сім і отримали поранення 16 людей.

ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт у Тель-Авіві
ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт у Тель-Авіві
Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт у районі Тель-Авіву Яффо.

Про це повідомляє The Times of Israel.

ХАМАС повідомив, що двоє терористів, які здійснили напад, Мохаммад Месек і Ахмед Хімуні з Хеврону, є членами терористичної групи.

В результаті цього теракту загинули сім і отримали поранення 16 людей.

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  • Вчора ввечері, 1 вересня, у районі Тель-Авіва Яффо відбулась стрілянина, є загиблі і поранені.
  • Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону заявив, що через теракт у Тель-Авіві семеро людей загинули, ще 16 постраждали. Серед поранених – українка.
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