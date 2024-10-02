ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт у Тель-Авіві

ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт у районі Тель-Авіву Яффо.
Про це повідомляє The Times of Israel.
ХАМАС повідомив, що двоє терористів, які здійснили напад, Мохаммад Месек і Ахмед Хімуні з Хеврону, є членами терористичної групи.
В результаті цього теракту загинули сім і отримали поранення 16 людей.
- Вчора ввечері, 1 вересня, у районі Тель-Авіва Яффо відбулась стрілянина, є загиблі і поранені.
- Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону заявив, що через теракт у Тель-Авіві семеро людей загинули, ще 16 постраждали. Серед поранених – українка.