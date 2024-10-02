В результаті цього теракту загинули сім і отримали поранення 16 людей.

ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт у Тель-Авіві

ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт у районі Тель-Авіву Яффо.

Про це повідомляє The Times of Israel.

ХАМАС повідомив, що двоє терористів, які здійснили напад, Мохаммад Месек і Ахмед Хімуні з Хеврону, є членами терористичної групи.

В результаті цього теракту загинули сім і отримали поранення 16 людей.