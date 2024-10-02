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Серед поранених внаслідок теракту в Тель-Авіві є українка

За попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

Серед поранених внаслідок теракту в Тель-Авіві є українка
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону заявив, що через теракт у Тель-Авіві семеро людей загинули, ще 16 постраждали. Серед поранених – українка, повідомляє РБК-Україна. 

"Хочу сказати, що, на жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося 7 загиблих і 16 поранених. І серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство. Тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці", – розповів він.

За словами Корнійчука, консул відвідає постраждалу сьогодні чи завтра, за попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

Він також зазначив, що зараз в Ізраїлі залишається близько 15 тисяч українців, які стоять на консульському обліку, але загалом ця цифра набагато більша.

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