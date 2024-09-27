Кордон з Італіією відкоригують через танення льодовиків.

Кордони Швейцарії з Італією та Францією відкоригують (ілюстративне фото)

Швейцарія відкоригує кордон з Францією в кантоні Женева та кордон з Італією в районі знаменитого курорту Церматт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Blick.

Зазначається, що причиною коригувань уздовж кордону з Італією є танення льодовиків, оскільки значні ділянки в тому районі визначаються вододілом або лініями хребтів льодовиків.

Ще в травні минулого року Швейцарія та Італія погодили угоду про коригування кордону відповідно до економічних інтересів обох сторін.

Федеральна рада Швейцарії дала дозвіл на підписання угоди про коригування кордону, водночас Італія має офіційно схвалити ці зміни.

Що ж стосується кордону з Францією, тут коригування необхідне у зв'язку з ренатуралізацією річок, оскільки близько 50 кілометрів із 103-кілометрового кордону проходять через водойми.

Крім того, через прокладання колії для нової транскордонної трамвайної лінії необхідне коригування між муніципалітетами Перлі-Серту і Бардоннекс.

Французько-швейцарська комісія вже підготувала три угоди про демаркацію кордону в трьох женевських регіонах.