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Кордони Швейцарії з Італією та Францією відкоригують

Кордон з Італіією відкоригують через танення льодовиків.

Кордони Швейцарії з Італією та Францією відкоригують
Кордони Швейцарії з Італією та Францією відкоригують (ілюстративне фото)
Фото: EPA

Швейцарія відкоригує кордон з Францією в кантоні Женева та кордон з Італією в районі знаменитого курорту Церматт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Blick.

Зазначається, що причиною коригувань уздовж кордону з Італією є танення льодовиків, оскільки значні ділянки в тому районі визначаються вододілом або лініями хребтів льодовиків. 

Ще в травні минулого року Швейцарія та Італія погодили угоду про коригування кордону відповідно до економічних інтересів обох сторін.

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Федеральна рада Швейцарії дала дозвіл на підписання угоди про коригування кордону, водночас Італія має офіційно схвалити ці зміни.

Що ж стосується кордону з Францією, тут коригування необхідне у зв'язку з ренатуралізацією річок, оскільки близько 50 кілометрів із 103-кілометрового кордону проходять через водойми. 

Крім того, через прокладання колії для нової транскордонної трамвайної лінії необхідне коригування між муніципалітетами Перлі-Серту і Бардоннекс.

Французько-швейцарська комісія вже підготувала три угоди про демаркацію кордону в трьох женевських регіонах.

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