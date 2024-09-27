ЗМІ: Ізраїль атакував головний штаб "Хезболли" в Бейруті

В Лівані атаку назвали "наймасштабнішим нападом у Бейруті майже за рік конфлікту між "Хезболлою" та Ізраїлем.

27 вересня Армія оборони Ізраїлю атакували столицю Лівану Бейрут, де основною ціллю ЦАХАЛу став головний штаб "Хезболли".

Про це пише The Times of Israel.

Джерела служби безпеки в Лівані повідомили Reuters, що ізраїльська атака була спрямована на територію, де зазвичай базуються високопосадовці Хезболли. Це був наймасштабніший напад у Бейруті майже за рік конфлікту між "Хезболлою" та Ізраїлем.

Телебачення "Хезболли" аль-Манар повідомляє, що внаслідок ударів було зруйновано чотири будівлі та багато постраждалих.

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі зазначив, що ізраїльські ВПС нещодавно завдали удару по головному штабу Хезболли в столиці Лівану Бейруті.

За його словами головний штаб бойовиків був збудований по сусідству з цивільними будинками в районі Дахія, який є оплотом "Хезболли" у Бейруті.

Речник ЦАХАЛу не вказав, чи був лідер "Хезболли" Хасан Насралла ціллю і чи був він присутній на місці.