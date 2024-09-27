ЗМІ: Ізраїль атакував головний штаб "Хезболли" в Бейруті

27 вересня Армія оборони Ізраїлю атакували столицю Лівану Бейрут, де основною ціллю ЦАХАЛу став головний штаб "Хезболли".
Про це пише The Times of Israel.
Джерела служби безпеки в Лівані повідомили Reuters, що ізраїльська атака була спрямована на територію, де зазвичай базуються високопосадовці Хезболли. Це був наймасштабніший напад у Бейруті майже за рік конфлікту між "Хезболлою" та Ізраїлем.
Телебачення "Хезболли" аль-Манар повідомляє, що внаслідок ударів було зруйновано чотири будівлі та багато постраждалих.
Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі зазначив, що ізраїльські ВПС нещодавно завдали удару по головному штабу Хезболли в столиці Лівану Бейруті.
За його словами головний штаб бойовиків був збудований по сусідству з цивільними будинками в районі Дахія, який є оплотом "Хезболли" у Бейруті.
Речник ЦАХАЛу не вказав, чи був лідер "Хезболли" Хасан Насралла ціллю і чи був він присутній на місці.
- В результаті авіаудару по південному передмісті Бейрута в четвер вдень було вбито високопоставленого лідера “Хезболли”, який командував військово-повітряними силами угрупування.