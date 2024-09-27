Північнокорейські хакери атакували німецьку компанія, яка виробляє ракети Iris-T

Хакери з атакували компанію Diehl Defense, яка виробляє системи ППО Iris-T, пише Spiegel.

Зловмисники використали фейкові пропозиції роботи від нібито американських постачальників зброї. Той, хто натискав на шкідливий PDF-файл, заражував свій комп'ютер шкідливим програмним забезпеченням, яке дозволяло потім шпигувати за комп'ютером.

Хакери сховали свій атакуючий сервер за назвою Uberlingen - це місце розташування компанії Diehl Defence. На сервері також були автентичні сторінки входу німецькою мовою, схожі на сторінки Telekom та провайдера електронної пошти GMX. Зловмисники, мабуть, хотіли отримати дані для входу в систему німецьких користувачів.

Хакери заздалегідь ретельно вивчили ситуацію в Німеччині, перш ніж атакувати компанію.