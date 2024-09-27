Меру Нью-Йорка сьогодні офіційно оголосять обвинувачення в отриманні хабарів і незаконному фінансуванні кампанії

57-сторінковий обвинувальний акт стверджує, що Адамс отримав незаконні кошти на передвиборну кампанію та понад $100 тис. на розкішні подорожі від турецьких бізнесменів і чиновника.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс має сьогодні постати перед федеральним судом за п'ятьма пунктами обвинувачення у кримінальному правопорушенні, включно з хабарництвом, шахрайством та вимаганням незаконних пожертвувань за кордоном, пише BBC.

57-сторінковий обвинувальний акт, оприлюднений вчора, стверджує, що Адамс шукав і отримав незаконні кошти на передвиборну кампанію та понад 100 000 доларів США як пільги на розкішні подорожі від турецьких бізнесменів і чиновника, який намагався вплинути на політика.

“У висновку викладається ймовірна схема корупції та хабарництва, яка охоплює десятиліття, починаючи з того часу, коли він був президентом району Бруклін. Як стверджують документи, корупційна діяльність тривала і після того, як він став мером і включала екстравагантні міжнародні поїздки”, ‒ йдеться у повідомленні.

Під час одного обміну текстовими повідомленнями, включеного до обвинувачення, працівник штату Адамса та менеджер авіакомпанії обговорюють, де мер повинен зупинитися під час поїздки до Туреччини.

Після того, як менеджер авіакомпанії пропонує Four Seasons, співробітник відповідає: “це занадто дорого”.

“Чого це його турбує? Він не платитиме”, – відповідає менеджер.

“Супер”, ‒ каже співробітник Адамса.

64-річний Адамс ‒ колишній поліцейський, якого майже три роки тому обрали керівником найбільш густонаселеного міста США, у передвиборчій кампанії обіцяв боротися зі злочинністю. Він заперечує будь-які правопорушення та відкидає заклики піти у відставку, які звучать все частіше.

Сьогодні опівдні за місцевим часом Адамсу офіційно повідомлять про обвинувачення та запропонують визнати свою провину.

У разі доведення вини меру може загрожувати до 45 років позбавлення волі.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул, яка має повноваження усунути мера з посади, заявила, що вона переглядає звинувачення.

“Я приділю потрібний час, щоб переглянути цей обвинувальний висновок… , але мій обов’язок номер один ‒ переконатися, що жителі Нью-Йорка та штату Нью-Йорк задоволені”, ‒ сказала Гокул.

Адамс також може позбутися посади мера через так званий “комітетом нездатності”, до якого, ймовірно, увійдуть принаймні кілька міських чиновників, які виступають проти нього.