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Меру Нью-Йорка сьогодні офіційно оголосять обвинувачення в отриманні хабарів і незаконному фінансуванні кампанії

57-сторінковий обвинувальний акт стверджує, що Адамс отримав незаконні кошти на передвиборну кампанію та понад $100 тис. на розкішні подорожі від турецьких бізнесменів і чиновника.

Меру Нью-Йорка сьогодні офіційно оголосять обвинувачення в отриманні хабарів і незаконному фінансуванні кампанії
Фото: EPA/UPG

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс має сьогодні постати перед федеральним судом за п'ятьма пунктами обвинувачення у кримінальному правопорушенні, включно з хабарництвом, шахрайством та вимаганням незаконних пожертвувань за кордоном, пише BBC.

57-сторінковий обвинувальний акт, оприлюднений вчора, стверджує, що Адамс шукав і отримав незаконні кошти на передвиборну кампанію та понад 100 000 доларів США як пільги на розкішні подорожі від турецьких бізнесменів і чиновника, який намагався вплинути на політика. 

“У висновку викладається ймовірна схема корупції та хабарництва, яка охоплює десятиліття, починаючи з того часу, коли він був президентом району Бруклін. Як стверджують документи, корупційна діяльність тривала і після того, як він став мером і включала екстравагантні міжнародні поїздки”, ‒ йдеться у повідомленні.

  • Під час одного обміну текстовими повідомленнями, включеного до обвинувачення, працівник штату Адамса та менеджер авіакомпанії обговорюють, де мер повинен зупинитися під час поїздки до Туреччини. 
  • Після того, як менеджер авіакомпанії пропонує Four Seasons, співробітник відповідає: “це занадто дорого”.
  • “Чого це його турбує? Він не платитиме”, – відповідає менеджер.
  • “Супер”, ‒ каже співробітник Адамса.

64-річний Адамс ‒ колишній поліцейський, якого майже три роки тому обрали керівником найбільш густонаселеного міста США, у передвиборчій кампанії обіцяв боротися зі злочинністю. Він заперечує будь-які правопорушення та відкидає заклики піти у відставку, які звучать все частіше.

Сьогодні опівдні за місцевим часом Адамсу офіційно повідомлять про обвинувачення та запропонують визнати свою провину.

У разі доведення вини меру може загрожувати до 45 років позбавлення волі.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул, яка має повноваження усунути мера з посади, заявила, що вона переглядає звинувачення.

“Я приділю потрібний час, щоб переглянути цей обвинувальний висновок… , але мій обов’язок номер один ‒ переконатися, що жителі Нью-Йорка та штату Нью-Йорк задоволені”, ‒ сказала Гокул.

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Адамс також може позбутися посади мера через так званий “комітетом нездатності”, до якого, ймовірно, увійдуть принаймні кілька міських чиновників, які виступають проти нього.

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