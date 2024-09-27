Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Байдена дозволити Україні бити вглиб РФ західною зброєю

Ліндсі Грем вважає, що є надія на завершення війни у 2025 році, якщо Зеленський реалізує свій план перемоги.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США Джо Байдена дозволити Україні стріляти вглиб Росії західною зброєю, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це Грем заявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Сенаті у четвер, 26 вересня, повідомляє “Голос Америки”.

“Президент Зеленський заявляє, що він хоче закінчити цю війну через переговори. Єдиний спосіб посадити Росію за стіл, це вдарити їх сильніше, ніж ми вдаряємо по них сьогодні", – сказав сенатор Грем журналістам після зустрічі з Зеленським.

Грем додав, що мати дозвіл на використання ракет великої дальності, щоб вдаряти по військових цілях є головним запитом українського президента.

"Він вірить, що якщо розбити ці російські бази (ракетні та військово-повітряних сил), з яких відбуваються атаки на його країну, це дасть йому важіль впливу, щоб змусити Путіна сісти за стіл. Я також в це вірю”, – каже Герм.

За словами законодавця, жодні гроші не допоможуть, якщо не посилити здатність України більш ефективно вести боротьбу з Росією.

“Тому, президенте Байден, якщо ви не дозволите цього зараз, Росія з часом знесилить Україну, виробництво зброї в Росії зростає, то ж в довгостроковій перспективі відсутність змін у військовій стратегії піде на користь Росії", – наголосив Грем.

Він наголосив, що ким би не був наступний президент США, "чи це буде він, чи вона", якщо Байден дозволить Україні почати вражати законні військові цілі, щоб чинити тиск на Путіна, він зробить цим наступному президенту "велику послугу".

"Чи це Трамп, чи Гарріс, вони матимуть певні важелі для припинення цієї війни”, – наголосив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Якщо Україна почне реалізацію свого плану і зможе стріляти вглиб Росії, війна наступного року може завершитись перемогою України, переконаний сенатор.

"Отже, пане президенте Байден, я знаю, ви хочете, щоб Україна перемогла. Ви маєте дозволити президенту Зеленському реалізувати цей план. У нього є план. У нього є конкретні військові цілі. Якщо він зможе почати виконувати цей план, це дає нам найкращу надію на завершення цієї війни у 2025 році”, – зазначив законодавець.

На питання журналістів, чи може Путін вдатися до ескалації в цій війні у випадку обстрілів вглиб Росії західною зброєю, сенатор відповів, що не варто дозволять президенту Росії впливати на політику щодо цієї війни.

“Щоразу, коли ми даємо їм [українцям] більше обладнання, Путін погрожує. Якщо ви дозволите Путіну формувати політику, ми програємо. Не дозволяйте йому робити політику. Зміна політики, якої я хочу, полягає в тому, щоб вразити законні військові цілі, які використовує Росія, щоб вбивати невинних цивільних осіб і тероризувати український народ”, – відповів він.

Він наголосив, що мова йде лише обстріли виключно військових об’єктів в Росії, “ми не говоримо про вторгнення в Москву”.

“Якщо ви продовжуватимете політику стримування України, тому що ви стурбовані ескалацією, ви приречете їх на програш", - сказав Грем.

“Я сподіваюся, що Україна продемонструє здатність завдати удару по Росії таким чином, щоб покласти край цій війні шляхом дипломатичного врегулювання, і наступний президент [США] матиме певні важелі впливу, коли прийде час покласти край цій війні”, - підсумував сенатор-республіканець.

Грем висловив сподівання, що візит Зеленського до США завершиться створенням нової стратегії, як завершити війну в Україні.

“Я сподіваюся, що цього тижня чи на початку наступного тижня, він поїде не лише, маючи двопартійну підтримку, щоб продовжувати боротися за Україну, але й поїде з новою стратегією, яка зробить завершення війни на вигідних умовах більш імовірним. Якщо ж він поїде і не буде жодних змін у військовій стратегії щодо тиску на Путіна, я думаю, що це буде найбільша помилка президента Байдена”, – зазначив сенатор-республіканець.