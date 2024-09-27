Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс

Камала Гарріс запевнила, що США підтримують Україну через власні стратегічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у США з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми маємо зупинити цю війну, нам потрібен справедливий мир, ми повинні захистити своїх людей”, - наголосив на початку зустрічі Володимир Зеленський.

В свою чергу, Камала Гарріс запевнила у послідовній підтримці України, і наголосила, що США підтримують Україну не через милосердя, але через власні стратегічні інтереси.

“Ми продовжимо надавати допомогу у сфері безпеки, яку потребує Україна, щоби добитися успіху на полі бою”, - підкреслила кандидатка у президенти США.

Гарріс зазначила, що російська агресія - це не лише атака проти українського народу, а й напад на фундаментальні принципи, зокрема територіальну цілісність.