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Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс

Камала Гарріс запевнила, що США підтримують Україну через власні стратегічні інтереси.

Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс
Володимир Зеленський та Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у США з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми маємо зупинити цю війну, нам потрібен справедливий мир, ми повинні захистити своїх людей”, - наголосив на початку зустрічі Володимир Зеленський.

В свою чергу, Камала Гарріс запевнила у послідовній підтримці України, і наголосила, що США підтримують Україну не через милосердя, але через власні стратегічні інтереси. 

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“Ми продовжимо надавати допомогу у сфері безпеки, яку потребує Україна, щоби добитися успіху на полі бою”, - підкреслила кандидатка у президенти США.

Гарріс зазначила, що російська агресія - це не лише атака проти українського народу, а й напад на фундаментальні принципи, зокрема територіальну цілісність.

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